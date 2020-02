Die Anklage warf dem Mann den Kauf von 16 Kilo Cannabiskraut vor, was der Kellner am Freitag im Prozess auch zugab. Außerdem wurden ihm 58 einschlägige „Nazi“-Postings in verschiedenen WhatsApp-Gruppen zur Last gelegt. „Das war nur ein depperter Spaß“, sagte der bisher unbescholtene Beschuldigte und bekannte sich daher zum Vorwurf der Wiederbetätigung nicht schuldig.