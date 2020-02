Eines zeigt das Verfahren aber eindrücklich auf, meint der Anwalt: „Das Gemeinwohl rückt in den Hintergrund. Vereine werden an den Rand gedrängt und deren Interessen geraten in den Hintergrund. Heutzutage ist auch die Hemmschwelle zum Klagen niedriger.“ Früher sei das Kostenrisiko bei solchen Zivilklagen ein Faktor gewesen, so Meisthuber. Nun aber seien die Möglichkeiten aufgrund Rechtsschutzversicherungen größer.