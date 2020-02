Eigentlich sollte in Bad Vigaun die Trasse für die Strommasten schon gerodet sein. Doch die Gegner der Freileitung lassen es nicht zu – sogar an die Bäume ketteten sie sich, um die Arbeiten zu verhindern. Derart erfolgreich, dass die APG schon wieder das Bezirksgericht beschäftigt. Erst vor zwölf Tagen mussten sich sieben Gegner gegenüber der Richterin erklären – die „Krone“ berichtete. Während das Urteil zum ersten Verfahren noch aussteht, steht jetzt schon der Verhandlungstermin für die zweite Besitzstörungsklage: Acht Aktivisten müssen am 2. März um 10.30 Uhr ins Halleiner Bezirksgericht. „Eine einstweilige Vorkehrung wurde vom zuständigen Richter erlassen“, erklärt Gerichtssprecher Peter Egger. Bedeutet: Den Betroffenen ist es bis zur Verhandlung verboten, jenes Grundstück in Bad Vigaun zu betreten, wo die Bäume für die Strommasten gefällt werden sollen.