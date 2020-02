Am Vormittag hatte Seehofer die Gewalttat in Hanau, bei der neun Menschen mit Migrationshintergrund von einem 43-jährigen Deutschen erschossen wurden, einen rassistisch motivierten Terroranschlag genannt und eine stärkere Polizeipräsenz in ganz Deutschland angekündigt. Die Bundespolizei werde an Bahnhöfen, Flughäfen und an den Grenzen präsent sein, so Seehofer. „Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch“, sagte Seehofer. Nach dem Mordfall Lübcke und dem Anschlag von Halle sei dies der „dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten“. Gesetze sollen aber nicht verschärft werden.