Nette Beute gemacht hat eine Unbekannte Freitagmittag in einem Schmuckgeschäft in Klagenfurt: Erst täuschte sie Kaufinteresse vor, dann nahm sie unbemerkt eine Schachtel mit Edelsteinen an sich und floh. Als der Verkäufer den Diebstahl bemerkte, war sie über alle Berge. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.