Der Niedernsiller ist in der langen Verletztenliste von Salzburger Skiassen der bislang letzte. Am 9. Februar passierte dem 28-Jährigen im chaotischen Parallel-RTL von Chamonix das Malheur, das eine Knorpelverletzung und einen Außenmeniskusriss im linken Knie zur Folge hatte. Nach vier Kreuzbandrissen der nächste herbe Rückschlag – und wieder musste er unters Messer. „Anfangs hab’ ich geglaubt, das Kreuzband ist ab. Dann hätte ich es sofort gelassen“, meinte Stefan. Vor allem für die Psyche ist alles schwer zu verkraften. Der Blick ist aber nach vorne gerichtet. Nächste Woche übersiedelt er in den Olympiastützpunkt Innsbruck. Sein Ziel: „Im Mai will ich wieder auf Skiern stehen.“ Aber es ist ihm klar: „Fünf Knieverletzungen sind viel. Ich muss schauen, wie das Gelenk reagiert.“