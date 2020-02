Es war ein positiver Antrittsbesuch von Haslauer bei Verteidigungsministerin Tanner. Das Wichtigste: Die Kaserne in Tamsweg wird nicht mehr in Frage gestellt. Da herrschte über Jahre eine Unsicherheit. Auch dass der stellvertretende Kommandant der Streitkräfte wieder in Salzburg stationiert wird, ist ein starkes Zeichen. Ebenso sollen Miliz, Militärkommando sowie neue Bedrohungsszenarien und die Drohnenabwehr gestärkt werden. „Mit 1880 Bediensteten ist das Bundesheer einer der größten Arbeitgeber unseres Bundeslandes. Das Heer ist daher auch ein großer Wirtschaftsfaktor“, so Haslauer. 10,69 Millionen Euro werden heuer in Salzburg durch das Verteidigungsministerium in die Infrastruktur investiert.