Kurve um Kurve geht es hinauf auf den Berg – „das Navi findet es häufig nicht“, warnte Thomas Gredler im Vorfeld. Schilder entlang der Bergstraße weisen aber den Weg zum „Peternhof“ auf 1100 Metern in Schlitters im Zillertal. Der Ausblick reicht bis zu den nächsten Bergspitzen, Wiesen, Wald und Kühen – hier scheint die Welt noch in Ordnung. Doch als Gredler am Tisch in seinem Bergbauernhof Platz nimmt und sagt: „100 Euro bekomm’ ich für ein Kalb“, weiß man, dass es nicht so ist.