Landesrat von Projekt überzeugt

„Schon bei der Einstellung des Bahnbetriebes entstand die Idee eines Natur-Radweges. Es freut mich, dass so ein Jahrhundertprojekt in Oberösterreich umgesetzt wird“, zeigt sich Landesrat Markus Achleitner von dem Projekt überzeugt. Nun geht der Plan in die erste Bauphase. Gaspoltshofen macht den Anfang, knapp die Hälfte der 22 Kilometer langen ehemaligen Trasse liegt in dessen Gemeindebereich.