„Liebes:Leben“ auf OÖ-Tour

Am 5. März ist Filmstart in Gmunden, ein Auftakt Richtung Frauentag am 8. März. Es folgen Kinotermine in Ebensee, Bad Ischl, Freistadt, Linz (18. 3., Moviemento). Ab Herbst kann er von Schulen in der Edugroup Medienwelt entlehnt werden. Termin- und Filminfos https://www.caromax.at/