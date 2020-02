Bitte auf das Wesentliche konzentrieren!

Ja, er kostet viel Geld. Ja, er wurde von der schwarz-grünen Regierung bisher unnötig in die Länge gezogen. Ja, ein Blick in das operative Geschäft der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) darf nicht getätigt werden. Und dennoch ist der Untersuchungsausschuss zur Auslagerung der Tiroler Sozialen Dienste nun jetzt einmal Realität und im Gange. Er sollte bestens genutzt werden, um aufzudecken, aufzuklären und aufzuzeigen. Bei den bisherigen Befragungen gab es deutliche Unterschiede zu erkennen: Die ÖVP und die Grünen wählten stets die „Soft-Variante“ und brachten mit ihren Fragen die geladenen Auskunftspersonen nicht sonderlich in Bedrängnis. Dafür nutzten sie lieber die Zeit, um etwa Verfahrensleiter Günther Böhler darauf hinzuweisen, dass Akten, aus denen er zitierte, vorab ausgeteilt gehören. Sie zettelten auch (sinnlose) Diskussionen über den Datenschutz und (sinnlose) Seitenhiebe gegen die Opposition an. SPÖ, FPÖ, die Liste Fritz und die NEOS hingegen nannten - so wie man es von ihnen in dieser Situation auch erwartet - oftmals das Kind beim Namen, hakten bei brisanten Details nach und trieben auf diese Weise den Befragten schon einmal die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn. Genau so sollte es sein - und zwar unabhängig davon, ob man einer regierenden oder oppositionellen Partei angehört. Im Mittelpunkt des Interesses muss ganz klar die Aufklärung der Agenden rund um die Tiroler Sozialen Dienste stehen - bis ins kleinste Detail. Und eben nicht belanglose Lächerlichkeiten, die lediglich ein Kopfschütteln auslösen. Das ist man den Tiroler Steuerzahlern schuldig!