Bier und Schlaftabletten

Angeklagt war ein Polizist mit Alkohol-Problemen, der in dieser Nacht nach einigen Bier und zwei Schlaftabletten noch mit seinem Auto Zigaretten holte. Der Unfall mit dem „schwarze Schaf“ in der Exekutive hatte für großes Aufsehen gesorgt. Umso mehr, da er vor etwas mehr als fünf Jahren schon einmal betrunken einen Unfall verursacht hatte. Der Polizist wurde sofort suspendiert, drei Monate stationärer Entzug in Hall folgten.