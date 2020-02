Am Freitag waren im Iran Parlamentswahlen ohne große Wahl. Schon die Kandidaten werden vom Wächterrat der zwölf „Schriftgelehrten“ auf ihre islamische Tauglichkeit überprüft und aussortiert. Im Frühjahr folgen Präsidentschaftswahlen und Ali Khamenei wird bestimmen, wer gewinnen soll. Es ist erstaunlich, wie wenig das Regime in den 41 Jahren seit der Khomeini-Revolution seinen Charakter verändert hat. Alles läuft in der Politik so ab, wie es der Autor dieser Zeiten vor 40 Jahren während der Geiselkrise in der US-Botschaft und später erlebt hatte - höchstens weniger Todesurteile und weniger scharfe Revolutionswächter.