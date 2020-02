„Arbeit mit Sonderschülern erdet sehr“

Seit 17 Februar arbeitet Wiesinger also erstmals in ihrem Leben mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Wiesinger dazu in ihrer Kolumne: „Trotz anfänglicher Skepsis stellte ich rasch fest: Es macht unglaublichen Spaß und ist eine weitere Erfahrung in meinem Lehrerleben. Nach einem Jahr ,Machtkampf im Ministerium‘ (der Titel ihres Buches, Anm.) erdet die Arbeit mit Sonderschülern - zu fast 100 Prozent mit Migrationshintergrund - sehr. In dieser Woche erfuhr ich viel über Straßenbahnlinien samt Umsteigeoptionen bei diversen Stationen. Mir wurde erklärt, wer ein ,Bruder‘ sei und wer nicht, was Gut und Böse ist und warum man unbedingt eine Pause braucht. Man versicherte mir, dass es nicht Ziel sei zu lernen, sondern viel Geld zu haben. Ich erfuhr von familiären Problemen und konnte erleben, wie begeisterungsfähig und motiviert diese neunjährigen Kinder sind.“