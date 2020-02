Kraft war in Siebenbürgen auch schon nach dem ersten Durchgang hinter den beiden Deutschen Dritter gewesen. Mit Sprüngen auf 98 und 97,5 Meter fehlten dem Kulm-Skiflugsieger schlussendlich 5,8 Punkte auf Geiger, der mit zweimal 100 Metern jeweils Höchstweite sprang und auch den dritten Normalschanzenbewerb des Winters nach seinem Double in Val di Fiemme gewann. „Vielleicht knacke ich ihn auf einer kleinen Schanze auch noch, aber ich bin mit meinen Sprüngen sehr zufrieden“, meinte Kraft, der im Fleimstal beide Male Zweiter hinter Geiger gewesen war. In Rumänien war auch Leyhe (99/97,5) knapp, nämlich um 0,2 Punkte, besser als der Ex-Weltmeister.