Anfang Dezember hatte die Tochter von Maria S. für sie eine Vorteilskarte für Senioren bei den ÖBB bestellt und bezahlt. Weil die Karte zu Silvester noch immer nicht da war und die vorläufig ausgestellte nur bis Mitte Jänner gültig war, wandte sich Frau S.s Tochter an das Kundenservice der Bahn. „Es hieß, dass keine Karte im System vermerkt sei und ich Kopien von Kontoauszug und vorläufiger Karte übermitteln soll“, so die Burgenländerin. Sie kam der Bitte nach, die Vorteilskarte kam trotzdem nicht. Auch mehrere Nachfragen blieben ohne Erfolg, also kontaktierte die Leserin uns.