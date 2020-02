„Ich will diese einfache Idee auch an andere Menschen weitergeben, denn das macht das Leben schöner“, so die Wienerin weiter. Alle Erlebnisse werden stets bildlich festgehalten. Die Freude, die die aktiven Damen bei den Unternehmungen haben, sieht man ihnen an.Auch Probleme, gleich welcher Art, lässt sich die Frauenrunde nicht unterkriegen - im Gegenteil. Man hält es da vielmehr mit Voltaire: „Da es für die Gesundheit förderlich ist, haben wir beschlossen, glücklich zu sein!“