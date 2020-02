Die Erfahrungen, die Miriam Buchsteiner – sie ist 20 Jahre jung – gerade in Indien macht, sind für später einmal unbezahlbar: Sie absolviert freiwillig ein Auslandsjahr und unterrichtet dort in einer Don Bosco Station benachteiligte Mädchen. „Viele Eltern schicken ihre Kinder ins Internat zu uns in Gedilam (Tamil Nadu)“, erzählt sie, überzeugt davon, dass gute Bildung die schwierige Situation für die Mädchen im Land wesentlich verbessert. Ohne Internat wären die Strecken für die meisten Familien nicht bewältigbar.