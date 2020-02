„Krone“-Leser kennen die Hintergründe: Weil ein Mühlviertler (59) in der Imbissstube Almtal in Scharnstein ein Foto von drei Rauchern geschossen und ihnen gedroht hatte, es der Bezirkshauptmannschaft zu schicken, verfolgte ihn einer der drei und ließ am Parkplatz eines anderen Imbisses am Hinterreifen des Pkw des „Kontrolleurs“ die Luft aus.