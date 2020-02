Schwerwiegender Verdacht gegen einen Polizeischüler in Wien: Der 26-Jährige soll in der Nacht auf Donnerstag eine junge Kollegin in einem Zimmer des Ausbildungszentrums in Wien-Landstraße vergewaltigt haben. Freitagfrüh stürmte die Polizei die Wohnung des Verdächtigen und nahm ihn fest. Er sitzt in U-Haft.