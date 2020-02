Lustig oder sexy? So verkleiden sich die Wiener

Der Fasching hält in Wien Einzug, und das kommt den Wienern ganz gelegen, denn wenn es um Kostümierungen geht, lieben es die Bewohner der Hauptstadt bunt. An Schulen, in Büros und auch in Clubs verkleiden sich die Karnevalfans. City4U hat beim Faschingsprinzen vorbeigeschaut und gefragt: Was finden die Wiener besser? Lustige oder sexy Verkleidungen?