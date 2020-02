Der neue Baukasten erlaubt auch einen tieferen Griff in die Assistenten-Kiste - so übernimmt der „Travel Assist“ für einige Zeit selbsttätig die Längs- und Querführung, was bedeutet, dass der Caddy per Tempomat die Geschwindigkeit hält und bis zum Stillstand herunterbremst, wenn der Vordermann das auch tut. Und ist der Regler aktiv, lenkt das Fahrzeug auch selbst. Neu auch an Bord des Caddy: der „Trailer Assist“, um das Rangieren mit Gespann zu vereinfachen. Tatsächlich Unfälle verhindern dürfte der Querverkehr-Warner beim rückwärtigen Hineinasten in den fließenden Verkehr. Denn der piepst nicht nur, sondern hält das Auto auch an, falls der Fahrer zu spät oder gar nicht bremsen sollte.