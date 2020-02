Bereits zwei Jahre vor Ibiza haben die mutmaßlichen Drahtzieher des Skandal-Videos versucht, Heinz-Christian Strache zu Fall zu bringen. Ein Mitarbeiter Straches legte dem Bundeskriminalamt ein Konvolut an Vorwürfen vor. Demnach soll Strache etwa „sein gesamtes Privatleben durch Parteigelder finanzieren“ und Rechnungen fälschen. All das wurde 2015 in einem Amtsvermerk dokumentiert - und an die Justiz geschickt - diese ermittelte allerdings mangels Anfangsverdacht nicht.