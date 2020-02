Was bedeutet Überschallflug eigentlich?

Schall breitet sich je nach Temperatur mit rund 1220 km/h aus, in großer Höhe etwas langsamer. Nähert sich ein Jet dieser Geschwindigkeit, verdichtet sich die Luft vor ihm, das Flugzeug „steht an der Schallmauer an“. Erst durch spezielle Bauform und starke Triebwerke kann sie überwunden werden, der Betrieb solcher Flugzeuge ist aber teuer.