„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Die Eintracht zeigt beim 4:1 gegen Salzburg wieder einen magischen Europapokal-Abend. In einer intensiven Auseinandersetzung, in der beide Mannschaften wegen der schrecklichen Bluttat von Hanau Trauerflor trugen, spielte sich die Eintracht in der zweiten Halbzeit in einen Rausch und hätte das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League noch deutlich höher gewinnen können. Überragender Spieler des Abends war Daichi Kamada, der wie ein japanischer Fußball-Prinz auftrat. Die Frankfurter machten sich die Lücken, die ihnen die Salzburger Abwehr von Zeit zu Zeit bot, entschlossen zunutze. Der österreichische Serienmeister wirkte engagiert, aber im dritten Spiel nach der Winterpause war es mit der Feinabstimmung nicht weit her.“