Anders als beim Beach- oder normalen Hallenvolleyball spielen beim Snow Volleyball in jeder Mannschaft drei Spieler. Mit bis zu drei Berührungen versuchen sie, den Ball über das Netz ins Feld des gegnerischen Teams zu bewegen. Die Sportart wurde in Österreich erfunden und soll bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking demonstriert werden.