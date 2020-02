Nacktfotos bringen Britin 36.000 Euro pro Monat

Alles ist möglich in Zeiten des Internets. Vor kurzem war die Frau, die es von der McDonald‘s Verkäuferin zum Model geschafft hat, weil ein Scout ihre Urlaubsfotos auf Instagram gesehen hat, in aller Munde. Nun kommt die nächste moderne, nicht jugendfreie „Cinderella-Story“. Kaya Corbridge besuchte vor zwei Jahren die Universität, arbeitete bei Lidl und war immer pleite. Auch ihre Familie konnte ihr nicht helfen, da sie nicht wohlhabend waren. Durch Zufall stieß die heute 23-Jährige auf „Only Fans“. Dort kann man Fotos von sich selbst an „Fans“ verkaufen.