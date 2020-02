Auch in Deutschland wird an Impfung gearbeitet

Außer chinesischen Wissenschaftlern arbeiten auch Forschungseinrichtungen und Unternehmen in anderen Ländern an einem Impfstoff. In Deutschland etwa arbeiten Experten des Instituts für Virologie an der Universität Marburg mit Forscherkollegen aus München und Berlin unter Koordination des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung an einem Impfstoff. Sie wandeln einen Impfstoff gegen das MERS-Virus ab, der derzeit in klinischen Studien erprobt wird. Das MERS-Virus, das 2012 von Kamelen auf den Menschen übergesprungen war, verursacht eine Middle East Respiratory Syndrome (kurz MERS) getaufte schwere Atemwegsinfektionen.