Ein definitiver Meilenstein für Tina Naderer und ihre Goldstimme war die erfolgreiche Teilnahme an „Voice Of Germany“ 2017. Die Arbeit mit Yvonne Catterfeld und deren Team erweiterte Tinas künstlerisches Repertoire und ihre vokalen Ausdrucksmittel gewaltig. Das Selbstbewusstsein der sich stets erfrischend ungekünstelt präsentierenden Sängerin erhielt durch die Kooperation mit der Topliga der deutschen Popmusik einen zusätzlichen Boost. Dabei blickt Tina Naderer trotz ihrer Jugend schon auf über zehn erfahrungsreiche Jahre in diversen Bands zurück. Sie verstand es dabei schon als Mädchen und junge Frau männliche Musikeregos auf die gemeinsame Musik einzuschwören.