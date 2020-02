Unfreiwilliges Makeover

Das Voting fiel eindeutig aus: 84% stimmten für die Eiskönigin. Also wurde Robert Kratky am Freitag live im Ö3-Wecker in Elsa verwandelt. Uns erreichten die amüsanten Bilder des unfreiwilligen Makeovers samt Lidschatten und Eiskristallen um die Augen.