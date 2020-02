Erst nach mehrmaligen Versuchen und nach einem 25-sekündigen Gerangel kann die Fünfjährige wieder in Sicherheit gebracht und der Hund verjagt werden. Neben einem Riesenschock erlitt dass Bissopfer zum Glück nur kleinere Bisswunden am linken Arm. Laut der Tierschutzorganisation Humane Society of the Pikes Peak Region wurde der Besitzer des Mischlings von der Polizei verhaftet und wegen unerlaubten Besitzes eines gefährlichen Hundes angezeigt. Der Hund wurde eingeschläfert.