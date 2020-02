In den USA ist es seit einigen Monaten gängige Praxis, nun hat Microsoft auch in Europa damit begonnen, Nutzer bei der Installation von Windows 10 für die Anmeldung am Gerät zur Erstellung eines Microsoft-Online-Kontos zu nötigen. Wer den PC bei der Installation mit dem Internet verbunden hat, dem wird die Alternative eines lokalen Kontos nicht einmal mehr angeboten.