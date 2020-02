Bei diesem Unfall in Niederösterreich entschieden nur wenige Zentimeter über Leben und Tod: Ein Lenker prallte am Donnerstag in Gaaden mit seinem Pkw gegen einen Schranken. Der Wagen wurde von der länglichen Absperrung aufgespießt, der Gegenstand verfehlte die Kopfstütze der Fahrerseite nur knapp. Der Lenker blieb unverletzt und sprach danach laut Angaben der örtlichen Feuerwehr von seinem zweiten Geburtstag.