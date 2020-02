Emil Forsberg äußerte sich nun gegenüber der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ zu der Instagram-Affäre. Ob sich Shangas Posting tatsächlich auf Nagelsmann bezog, ließ er offen, sprach aber in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau. „Es ist wichtig, Leute um sich zu haben, die hinter dir stehen. Sie hat immer gesagt, was sie denkt, sowohl über mich als über den Fußball. Es gibt nicht viele, die sich das trauen. Und ich bin froh darüber, dass sie das tut. Manchmal verursacht das Schlagzeilen, aber das muss man auch verstehen“, so Forsberg.