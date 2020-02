Der mutmaßlich rechtsextreme Terrorist von Hanau, Tobias R., war Sportschütze, besaß mindestens drei Waffen und hatte auch eine waffenrechtliche Erlaubnis dazu. Mit zwei von ihnen soll der 43-Jährige das unfassbare Verbrechen in der deutschen Stadt durchgeführt haben, als er am späten Mittwochabend in zwei Shisha-Bars neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen und danach in seiner Wohnung seine Mutter und sich selbst getötet haben soll (siehe auch Video oben). Mit den von ihm verwendeten Pistolen ist eine schnelle Schussfolge möglich, was bedeutet, dass es das Ziel des Schützen gewesen sein dürfte, in kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu töten.