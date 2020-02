US-Geheimdienste gehen davon aus, dass sich Russland erneut in den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf einmischen will, um die Wiederwahl Donald Trumps zu sichern. Das hätten ranghohe Geheimdienstmitarbeiter in einer vertraulichen Sitzung vergangene Woche gegenüber Abgeordneten des Repräsentantenhauses erklärt, berichteten am Donnerstagabend US-Medien.