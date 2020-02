In den 1970er-Jahren eskaliert der Nahostkonflikt zunehmend und Bombenattentate und Flugzeugentführungen stehen beinahe an der Tagesordnung. Auch Europa ist betroffen. Am 21. Februar 1970 plant die Terrororganisation „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ zwei Anschläge auf Flugzeuge der israelischen Fluglinie El Al. Doch die Bomben landen in stattdessen in einer AUA-Caravelle und einer Maschine der Swiss Air. Etwa 20 Minuten nach dem Start explodiert die mitgeführte Bombe und reißt ein etwa 90 mal 60 Zentimeter großes Loch in den Frachtraum der Austrian Airlines Caravelle. Einzig den Piloten ist es zu verdanken, dass alle Insassen den Anschlag überleben. Tatsächlich gelingt es ihnen, die das Flugzeug nach der Explosion in der Luft zu halten und nach Frankfurt zurückzufliegen um dort sicher zu landen.