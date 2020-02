Auch Trojaner werden unter Nutzung der Corona-Angst verteilt. In Japan gibt es derzeit laut Check Point eine große Kampagne mit dem Banking-Trojaner Emotet. Der schlüpft als E-Mail-Anhang ins System und ist als Dokument getarnt das angeblich die Ausbreitung des Virus in Japan zeigen soll, in Wahrheit aber nur verschickt wurde, um das Konto der Zielperson zu knacken.