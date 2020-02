Was hat bei Ihnen die Lust am Malen ausgelöst?

In der Schule mussten wir eine Kuh malen, und dann sagte der Lehrer: „Schaut’s euch amal die Kuh vom Fischer an“, und alle haben gelacht. Ich habe mir daraufhin gedacht: Ihr könnt’s mich gern haben, ich werde meine Kühe weiter so malen.