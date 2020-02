Dortmund-Wunderstürmer Erling Haaland schneller als Weltrekordler Usain Bolt? Eine heitere Video-Montage legt diesen Schluss nahe. Das Schnipsel (siehe oben) kursiert derzeit im Netz und lässt - als Hommage an Haalands Beinahe-Weltrekord im Spiel gegen PSG - den 19-jährigen Norweger an Bolt ebenso vorbeiziehen wie am jungen Forest Gump und Langlauf-Sprintern. Sehen und amüsieren Sie sich selbst (im Video oben).