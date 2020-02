Zwei Kinder sind am Donnerstagabend nach dem Austritt von Kohlenmonoxid (CO) in einem Mehrparteienhaus im niederösterreichischen Hinterbrühl ins Krankenhaus gebracht worden. Ein dreijähriges Mädchen lag nach Angaben der örtlichen Feuerwehr bewusstlos im Badezimmer, als die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Das Gebäude wurde vorübergehend evakuiert.