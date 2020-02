So spektakulär die Bilder des gewaltigen, seitwärts aufsetzenden Jets von vergangener Woche auch sein mögen - unter Piloten und innerhalb der Fluglinie Etihad haben sie für Stirnrunzeln gesorgt. „Wenn wir so etwas im Simulator bei der Flugausbildung sehen würden, gäbe es dafür die niedrigste Note für beide Piloten“, heißt es in einem internen Rundschreiben der Etihad. Und weiter in Großbuchstaben: „DAS IST NICHT, WAS WIR SEHEN WOLLEN.“