„Haaland fehlt der Mannschaft natürlich. Ebenso wie Minamino.“ Eintracht-Trainer Adi Hütter dachte nach dem 4:1-Sieg seiner Frankfurter auch an die unterlegenen Salzburger. „Uns ist vielleicht auch zugutegekommen, dass Salzburg in diesem Jahr erst zwei Pflichtspiele in den Beinen hatte. “Hütters komplettes Statement sehen Sie hier im Video (oben).