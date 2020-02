Brennende Barrikaden, Hunderte besorgte Bewohner, die zum Teil mit Eisenstangen und Steinen bewaffnet waren: Für 72 aus Wuhan heimgekehrte Menschen gab es am Donnerstagabend keinen freundlichen Empfang in der zentralukrainischen Kleinstadt Nowi Sanschary. Hunderte Polizisten mussten die Menge aufhalten und mehrere Busse sichern, die zu einer Quarantänestation unterwegs waren. Dennoch flogen Steine gegen die Busse und zerstörten einige Fensterscheiben. Die 45 Ukrainer und 27 anderen Staatsbürger kamen letztendlich doch am Zielort an, wo sie nun 14 Tage lang in Isolation leben werden.