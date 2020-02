Für Gut-Behrami musste der Sieg einer Erlösung gleichkommen. Und dennoch wirkte sie beim Sieger-Interview erstaunlich cool. „Ich habe mich während der Fahrt gut gefühlt. Im Skisport ist es so, dass man oft lange rätselt, warum man zwei Sekunden hinten ist. Und dann fühlt man sich plötzlich wieder gut und ist richtig schnell. Das ist mir in meiner Karriere schon öfter so gegangen“, so die Schweizerin.