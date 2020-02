Am kommenden Donnerstag muss im Linzer Stadion ein Sieg her, um sich den „Bonus“, wie Ismael den Einzug ins Achtelfinale bezeichnet, abzuholen. „Wir wissen, was auf der Gugl möglich ist“, verkündete er - und versprach: „Wir werden uns steigern, weil wir wissen, was der Gegner kann und was auf uns zukommt.“ In der EL-Gruppenphase gab es nach einem Auswärts-0:0 bei PSV Eindhoven zuhause ein triumphales 4:1. „Das ist vielleicht ein gutes Omen“, meinte Ismael.