Vor allem ein Foto aus der Bilderstrecke sorgte im Netz für Furore. Darauf zu sehen ist, wie Van der Bellen durch das „Lustige Taschenbuch“ blättert. Als Vorbereitung für den Ball. Warum? Weil dieses am Donnerstag ja als Wiener-Mundart-Ausgabe erschien. Und die erste der in dem Sonderheft enthaltenen Geschichten spielt eben am Opernball.