Was war denn das? Gleich mit 1:4 ging Red Bull Salzburg am Donnerstag gegen Eintracht Frankfurt im Hinspiel der Europa League unter. Fast chancenlos und unfassbar fehleranfällig agierte Österreichs Serienmeister gegen Hütters Mittelständler. Nun droht sogar das frühe Aus. Und das nach so einer tollen Champions-League-Gruppenphase im Herbst. Für die Fans ist klar: Superstar Erling Haaland, der im Winter für 20 Millionen Euro nach Dortmund verkauft wurde, fehlte an allen Ecken und Enden.