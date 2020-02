Auch am Donnerstag wurde in Idlib weiter gekämpft. Dabei wurden zwei türkische Soldaten sowie nach Angaben von Aktivisten 25 weitere Kämpfer beider Seiten getötet. Auf Regierungsseite seien mindestens elf Kämpfer getötet worden, bei den Gegnern 14, teilte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.