Große und kleine Narren dürfen sich am Samstag auch auf eine narrische Zeit in Mauterndorf freuen: „Voigas Fasching!“ ist das Motto des diesjährigen Lungauer Faschingsballs. Unter den Klängen der Band „Take Four“ wird traditionell normalerweise das Prinzenpaar gekrönt. Heuer musste der Prinz jedoch wegen einer Operation absagen. Die Vorfreude ist deswegen aber nicht weniger groß: „Wir veranstalten heuer ein Prinzentreffen. Alle Prinzen, die seit 1953 gekrönt worden sind, versammeln sich am Samstag mit ihren Prinzessinnen und dem Hofvolk. Die Stimmung wird königlich“, lacht Julia Ofner, Vorsitzende des Organisationsteams in Mauterndorf. Gemeinsam mit Kollegin Anna Aigner ist sie für die Koordination des traditionellen Faschingballs zuständig. Sogar Anita Gerhardter, die Ex von Didi Mateschitz, nahm vor einigen Jahren strahlend ihr Prinzessinnen-Krönchen entgegen.